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Dünya Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 19:30:00 -
Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı

Suudi Arabistan, yüzlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, tüm dünyaya katil İsrail'e karşı harekete geçilme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesin ilişkin açıklama yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN, İSRAİL'E KINADI

Açıklamada, İsrailli yetkililerin ve Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya aleni olarak tekrarladığı baskınların en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

"Dini kutsallara saygı göstermenin öneminin" vurgulandığı açıklamada, "uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün sürekli ihlal edilmesinin ve dünya çapında milyonlarca Müslümanın provoke edilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunuldu.

TÜM DÜNYAYA İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI
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Suudi Arabistan, uluslararası topluma, "İsrail'in uluslararası hukuka ve ilgili uluslararası kararlara yönelik sürdürdüğü ihlalleri durdurma konusunda sorumluluğunu yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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