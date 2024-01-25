  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan’dan dev yatırım kararı
Dünya

Suudi Arabistan’dan dev yatırım kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 00:58:00 -
Suudi Arabistan’dan dev yatırım kararı

Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu (SABIC), Çin’in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan petrokimya kompleksine nihai yatırım kararı aldı.

Suudi Basın Ajansı’nın haberine göre, 6,4 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak olan projenin yılda 1,8 milyon ton etilen üretmesi bekleniyor.

Komplekste ayrıca etilen glikol, polietilen, polipropilen ve polikarbonat gibi ürünler üreten bir dizi tesis de yer alacak. SABIC Fujian, projeyi Fujian eyaletinin Gulei kentinde kurmaya başlama kararı aldı. Şirket, tamamı SABIC’e ait bir yan kuruluş olan SABIC Endüstriyel Yatırım Şirketi ile Fujian Petrokimya arasında yüzde 51’e 49’luk hisse paylaşımına dayanan ortak bir girişim. Habere göre proje inşaatının 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23