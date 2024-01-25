Suudi Arabistan’dan dev yatırım kararı

Suudi Basın Ajansı’nın haberine göre, 6,4 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak olan projenin yılda 1,8 milyon ton etilen üretmesi bekleniyor.

Komplekste ayrıca etilen glikol, polietilen, polipropilen ve polikarbonat gibi ürünler üreten bir dizi tesis de yer alacak. SABIC Fujian, projeyi Fujian eyaletinin Gulei kentinde kurmaya başlama kararı aldı. Şirket, tamamı SABIC’e ait bir yan kuruluş olan SABIC Endüstriyel Yatırım Şirketi ile Fujian Petrokimya arasında yüzde 51’e 49’luk hisse paylaşımına dayanan ortak bir girişim. Habere göre proje inşaatının 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.