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KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

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KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ön lisans oturumu başladı. Sonuçlar ise 30 Ekim'de açıklanacak.

#1
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

81 il ve Lefkoşa'da 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kullanılıyor.

#2
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

#3
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

#4
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

#5
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer alıyor.

#6
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer alıyor.

#7
Foto - KPSS ön lisans oturumu başladı! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu

Saat 12.25'te sona erecek KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

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