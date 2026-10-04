Meğer büyük hata yapıyormuşuz: Çayı böyle içenler dikkat!
Türk mutfağının vazgeçilmesi olan çay, yanlış tüketildiği takdirde sağlığa zararlı olabiliyor. Uzmanlar, yemeklerin hemen ardından içilen çay alışkanlığın bırakılması konusunda uyarıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk mutfağının vazgeçilmesi olan çay, yanlış tüketildiği takdirde sağlığa zararlı olabiliyor. Uzmanlar, yemeklerin hemen ardından içilen çay alışkanlığın bırakılması konusunda uyarıyor.
Ülkemizde günün her saati severek tüketilen çayla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.
Uzmanlar, kahvaltı ve yemeklerin vazgeçilmezi olan çayın yemekle birlikte ya da yemekten hemen sonra tüketilmesinin, besinlerden alınan demirin vücut tarafından emilimini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
ÇAYI YEMEKTEN HEMEN SONRA İÇMEYİN
Çayda bulunan bazı bileşiklerin, özellikle bitkisel kaynaklı demirin emilimini azaltabildiği belirtiliyor. Bu nedenle demir açısından zengin bir öğünün hemen ardından çay tüketmek, besinlerle alınan demirin vücuda geçişini sınırlayabiliyor.
Çayın öğün sırasında veya hemen sonrasında içilmesi yerine bir süre beklenmesi, demir emilimi açısından daha uygun bir tercih olarak değerlendiriliyor.
ÇAY TÜKETİMİNDE KİŞİSEL DURUM ÖNEMLİ
Özellikle demir eksikliği bulunmayan kişiler açısından günlük çay tüketiminin tek başına bir sağlık sorunu oluşturduğu söylenemez.
Burada dikkat edilmesi gereken noktanın, çayın özellikle demir içeren öğünlerle aynı zamana denk getirilmemesi olduğu belirtiliyor.
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