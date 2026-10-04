BİM 3 Ekim kataloğu yayımlandı! İndirim listesinde neler var?
Marketler zinciri BİM, 3 -9 Ekim indirimli kataloğunu yayımladı. Peki indirim listesinde neler var?
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Marketler zinciri BİM, 3 -9 Ekim indirimli kataloğunu yayımladı. Peki indirim listesinde neler var?
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV (32S5K) 10.900 TL Samsung A16 Cep Telefonu (4GB/128GB) 10.900 TL PiranTech Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (KT-503) 6.490 TL Kumtel Mini Fırın (35 Litre) 2.490 TL Polosmart Retro Nostaljik Radyo 999 TL Polosmart Retro Oyun Konsolu 999 TL Polosmart İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL Altus Saç Düzleştirici 1.190 TL Polosmart Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi 790 TL Mex LCD Yazı Tahtası Büyük Boy (20 İnç) 499 TL ProLone Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL Blue Flamingo Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL
Fakir Çeyiz Seti (Tosty Tost Makinesi + Multi Blend Blender Set + Miva Türk Kahve Makinesi + Steel N More Çay Makinesi) 8.990 TL Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL Arzum Mikrodalga Fırın (AR2093) 3.990 TL Philips Buharlı Ütü Azur (DST7011/20) 2.790 TL Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL Heifer Chef's Pro Mega Blender Set 2.190 TL Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL Fantom Kablolu Dikey Süpürge (Du 2000) 2.290 TL Philips Toz Torbasız Süpürge (FC9332/07) 6.990 TL Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.490 TL Fakir Miva Türk Kahve Makinesi 1.790 TL Philips Su Isıtıcı (HD9314/90) 1.390 TL
Uçar Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça) 999 TL Şimşek Toys Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL Gokidy Neon Simli Oyun Hamuru (4x100 g) 99 TL MGS Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL MGS Oyuncak Araba 199 TL Pilsan Oyuncak Arabalar (6'lı) 169 TL MGS Oyuncak Güzellik Valizi (10 Parça) 679 TL Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Yakalama Oyunu 139 TL Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 45 TL Boyama Kitapları 29 TL Decolove Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL Decolove Dekoratif 2 Katlı Hasır Sepet 459 TL Decolove Dekoratif Duvara Asılabilir Sepet 399 TL Articolo Gold Çiçekli Fotoğraf Çerçevesi 399 TL Mimilos Katlanır Masa (40x60 cm) 679 TL EQ Deco Çocuk Etkinlik Arşiv Çerçevesi 299 TL Balloonia Metal Renkli Balon (10'lu) 79 TL Articolo Lastikli Zarflı Not Defteri 129 TL
PP Valiz Küçük Boy 999 TL PP Valiz Orta Boy 1.199 TL PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL Maisonette El Havlusu 69 TL Maisonette Yüz Havlusu 115 TL Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL Boyunluklu Bere 149 TL Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL Bebek Nevresim Seti 359 TL Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL Küçük Boy Hurç 79 TL Mini Boy Hurç 69 TL Glass in Love Desenli Cam Süt Şişesi 1000 ml 59 TL Perilla Vakumlu Bölmeli Silikon Mama Tabağı 129 TL BabyCo Kaşıklı Bebek Termosu 500 ml 399 TL BabyCo Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 159 TL Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 500 ml 29 TL Glass in Love Desenli Cam Mama/Saklama Kavanozu 210 ml 35 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL Bebek Basamağı 189 TL Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL Pipetli Bardak 300 ml 289 TL Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL Saplı Emzik Kutusu 99 TL Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL Biberon 250 ml 249 TL Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL Bebek Ağız Mendili 4'lü 69 TL BabyCo Kısa Kollu Bebek Body 59 TL BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü 219 TL BabyCo Nakışlı Kundak 489 TL Bebek Çorap Kız/Erkek 3'lü 49 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL Çelik Sütlük 14 cm 219 TL Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL Hobby Life Matara 730 ml 149 TL Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL 4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL Kapaklı Kase Seti 3'lü 149 TL Casilda Home Petek Kurutmalık 179 TL
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