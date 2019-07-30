0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan deniz nakliye devi Maersk'e çalışma ruhsatı

30 Temmuz 2019 Salı 00:47
Suudi Arabistan'dan deniz nakliye devi Maersk'e çalışma ruhsatı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Liman Otoritesi, dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden Maersk'e bağlı "Maersk Suudi Arabistan'a" ülkenin tüm limanlarında çalışma ruhsatı verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Liman Otoritesi, Maersk'in yerel iştiraki Maersk Suudi Arabistan için ülkenin tüm limanlarında faaliyet gösterebilmesi için ruhsat verdi.

Açıklamada, söz konusu kararın, verimlilik, performans ve limanlarda sunulan hizmetlerin artırılmasının yanı sıra bilginin ve küresel deneyimin transferi ile bölgeye uyarlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu adımın, Suudi Arabistan'da yer alan limanlarındaki operasyonel ve lojistik işlemler için uygun ortamın sağlanmasında ve deniz taşımacılığında daha fazla küresel deniz nakliye hattının bölgeye çekilmesine yardımcı olacağı aktarıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 00:47
  1. çalışma ruhsatı
  2. Maersk
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
    1. Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil..
    2. Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştı
    3. Tren önce araca çarptı, sonra..
    4. Türkiye'den ABD'ye son uyarı: Tek..
    5. Suudi Arabistan'dan deniz nakliye devi..
    6. "Önemli olan bundan sonra tedbirli..
    7. Mağazadaki kabinde genç kızı..
    8. Onlarca kişiyi dolandıran kuyumcu..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Çöplükteki yangın araziye sıçradı
    11. 11 Eylül saldırganından Suudi..
    12. Başkan Çatal’dan ‘Bir Kalemle..
    13. Cide, yeni ve modern devlet..
    14. AYM'nin skandal kararına 1071..
    15. Evde uyuyakalan genç polisi ve..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2019
    17. Yüksekova’da mahallede yılan paniği
    18. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
    19. Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği"..
    20. Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 ölü!
    21. Trabzonspor'un yeni transferi..
    22. Tarihi başarıya imza atan özel..
    23. Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki..
    24. Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica..
    25. Esed rejimi İdlib’i bombaladı: 4 sivil..
    26. Khan’dan Johnson’a: Göçmenlere dokunma!
    27. Kırklareli’de yağmur sokakları göle..
    28. Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında..
    29. Yunanistan Başbakanı'ndan yeni..
    30. İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    The Economist'ten dikkat çeken 'Türkiye' makalesi!
    The Economist'ten dikkat çeken 'Türkiye' makalesi!
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması