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Suudi Arabistan'dan çok inandırıcı Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında olmadığını iddia eden yetkililer, bina içerisini gazetecilere gezdirerek, "Bakın burada değil" mesajı verdi.

07 Ekim 2018 Pazar 15:12
Suudi Arabistan'dan çok inandırıcı Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma devam ederken Suudi Başkonsolos Muhammed Uteybi binanın kapılarını Reuters'e açtı.

Uteybi muhabirleri 6 katlı binada gezdirerek, "Bakın, Kaşıkçı yok. Bazı Türk yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğumuz binasında olduğuna dair gerçeğe dayanmayan açıklamaları üzücü" ifadelerini kullandı.

Giriş-çıkış kaydı bulunmuyor

6 katlı binanın tüm katları gezen ekip Kaçıkçı'yı aradı. Konsolos Uteybi, Reuterslılara kazan dairesinden, elektrik panolarına, dolaplardan tuvaletlere kadar pek çok yeri gösterdi. Uteybi, binadaki kameraların kayıt yapmadığını, Kaşıkçı'nın girdiğine dair ellerinde görüntü olmadığını kaydetti.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddia edildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'da kaybolmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters, Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde öldürülmüş olabileceğini belirtti.

İki Türk yetkiliye dayandırılan haberde Türk yetkililerden biri, "Türk polisinin ilk değerlendirmesi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu içinde öldürüldüğü yönünde. Biz cinayetin önceden planlandığına ve cesedin sonradan konsolosluktan çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İki Türk kaynak, cinayetin ne şekilde işlendiğine dair görüşlerini ise paylaşmadı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu ise ülkesinin Kaşıkçı'nın aranmasına yardım ettiğini, Suudi yetkililer tarafından kaçırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Cemal Kaşıkçı Kimdir?

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel'ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Peki Cemal Ahmet Kaşıkçı Kimdir?

Bin Ladin ile röportajı var

Cemal Kaşıkçı, 1980'lerde Usame Bin Laden'in serüvenini takip etti. Kaçıkçı, Ladin ile birkaç kez röportaj ve söyleşiler yaptı.

Trump'ı eleştirdiği için programı yasaklanmıştı

Aralık 2016'da Independent, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için televizyonda program yapmasının yasaklandığını iddia etti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından ülkesinden ayrılma kararı vererek Washington'da yaşamaya başlayan Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazılar kaleme aldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:12
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YORUM YAZ

  • halil45halil453 dk önce
    artik cok gec, adami iskenceyle öldürdüler hemde türkiyenin göbeginde. allah rahmet eylesin.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL26 dk önce
    Emiri veren sari seytan..emire uyan siyonist Selman..ALLAH biliyor ve hic kimsenin hic birseyden kurtulusuda YOK..Selmanlara "idam"!!!
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