Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı davasında maskaralık! Suçluları böyle kurtardı

2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davayı gören Suudi mahkemesi, komedi bir kararla olayı kapattı.

Geçerli olan hukuk düzenini çiğneyen Suudi mahkeme daha önce hiç yapmadığı bir uygulamayı gerçekleştirdi. Mahkeme, idama çarptırılan 5 suçlunun, cezalarını 20 yıl hapis cezasına çevirerek ölüm cezalarını kaldırdı. Suudi Mahkeme davadaki diğer 3 suçluya da 7 ila 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise, Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği kararı "maskaralık" olarak nitelendirdi.

Cengiz, "Bugün Suudi Arabistan'da verilen karar adaletle alay ediyor. Uluslararası toplum bu maskaralığı kabul etmeyecek" ifadesinde bulundu.

Hatice Cengiz bir diğer mesajında da, "Herkesin bildiği gibi bu cinayetin sorumlusu sadece burada hüküm giyen sekiz kişi değildir. Asıl odaklanılması gereken şey bu cinayeti düşünen, planlayan ve infaza karar verenlerdir" ifadesini kullandı.