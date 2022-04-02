Suudi Arabistan'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de Yemen'de çatışmalara kapsamlı siyasi bir çözüm sağlanması amacıyla sunduğu girişimle uyumlu olan" ateşkes çabalarının takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Grundberg'in Yemen'de ve Suudi Arabistan-Yemen sınırlarındaki her türlü askeri operasyonlar durdurularak ateşkesin başlayacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.