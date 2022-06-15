Suudi Arabistan'dan AKINCI TİHA'ya yakın takip

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan, milli imkanlarla Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’ya yoğun ilgi gösteriyor. Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren AKINCI TİHA’nın, Türkiye ile düzelen diplomatik ilişkilerinin ardından Suudi Arabistan’a ihraç edilme potansiyeli bulunuyor.

Baykar tarafından şu ana kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Kara Kuvvetleri’ne toplamda 6 adet AKINCI TİHA teslim edildi. Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri tarafından da AKINCI-B TİHA tedariki planlanıyor. Henüz kısa süre önce sahada kullanıma alınmasına rağmen AKINCI için şu ana kadar 3 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre Suudi Arabistan, bu 3 ülke arasında bulunmuyor ancak AKINCI’ya yönelik yoğun bir ilgisi mevcut.

Baykar, halihazırda birçok ülke ile de AKINCI ihracatı için görüşmelerini sürdürüyor.

Şu anda görevde bulunan AKINCI’lar, Ukrayna üretimi 450HP’lik Al-450T motoruyla görev yapıyorlar. Baykar, 750HP’lik PW-PT6A-135A motoru kullanan AKINCI-B ile ise kısa süre önce 40.000ft irtifaya çıkmayı başardı. Öte yandan AKINCI’nın, 220HP gücündeki motorlarla teçhiz edilecek konfigürasyonu olan AKINCI-C’nin geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.

AKINCI TİHA teknik özellikler

- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

- Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

- Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

- Havada Kalış: 24 saat

- Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

- Kanat Açıklığı: 20 mt.

- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

- Yükseklik: 1 mt.

- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

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