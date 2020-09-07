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Dünya Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!
Dünya

Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!

İsrail ile "normalleşmeye" devam eden Suudi Arabistan'ın din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 00:39:00 -
Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkeleri ABD'nin emri doğrultusunda İşgalci Siyonist İsrail ile normalleşme adımları atmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan’da Kâbe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi'nin Cuma hutbesinde Yahudi övgüsüne yer vermesinin tepkileri sürerken tepki çeken bir hamle daha geldi.

İsrail ile "normalleşmeye" devam eden Suudi Arabistan'ın Kabe İmamı Sudeysi'nin de aralarında olduğu din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Bu fotoğraf, ABD'nin emri altındaki Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ve ümmete ihanet ederek kimlere hizmet ettiğini açıkça ortaya koydu.

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