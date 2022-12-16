Suudi Arabistan'dan 3 Türk için idam kararı! Sebebi belli oldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinden çalışmak için Suudi Arabistan’a giden 3 işçi hakkında idam kararı verildi. İdam kararı ile ilgili Türkiye’nin devreye girdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi yetkilerle konuştuğu ve vatandaşların iadesinde önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Samadağ ilçesinden Suudi Arabistan'a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik, "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla yargılandıkları davada haklarında idam kararı verildi. 3 işçi hakkındaki idam kararı eylül ayında ailelerine tebliğ edildi.

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.

İşçilerin akıbetiyle ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, "Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye'ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.