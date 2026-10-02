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Dünya Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı

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Suudi Arabistan'dan 24 saatte 94 hava saldırısı

İran'ın desteğini arkasına alan Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e 24 saatte 94 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerinden kalkan savaş uçakları ile Necran ve Cizan'dan atılan füzelerle son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce, Amran ve İbb vilayetlerine 94 saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Seri, saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğunu dile getirdi ancak sayı vermedi.

 

Sözcü, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasından bu yana (yaklaşık 2,5 ay önce) Suudi Arabistan'ın Yemen'e 1350 saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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