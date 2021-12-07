Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna başladı.

Selman, bu ay yapılacak yıllık Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi öncesinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

Veliaht Presn Muhammed bin Selman, ziyaretinin ilk durağı olan Umman'ın başkenti Maskat'ta Sultan Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Selman'ın ülkeye varışından önce Suudi Arabistan ve Umman'dan firmalar, 10 milyar dolar değerinde, birçok sektörü kapsayan 13 mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, Tarık'ın Yatırım Otoritesi'ne ait olan şirketler tarafından imzalandı.