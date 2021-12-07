  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolarlık imza
Dünya

Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan ile Umman arasında 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:06:00 -
Suudi Arabistan'dan 10 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turuna başladı.

Selman, bu ay yapılacak yıllık Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi öncesinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

Veliaht Presn Muhammed bin Selman, ziyaretinin ilk durağı olan Umman'ın başkenti Maskat'ta Sultan Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Selman'ın ülkeye varışından önce Suudi Arabistan ve Umman'dan firmalar, 10 milyar dolar değerinde, birçok sektörü kapsayan 13 mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, Tarık'ın Yatırım Otoritesi'ne ait olan şirketler tarafından imzalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durum? Beşiktaş'ın puanı kaç?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş..
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği be..
Meclis'te gergin anlar! CHP'li Altay'ın hadsiz sözlerine sinirlenen TBMM Başkanı elini masaya vurdu
Gündem

Meclis'te gergin anlar! CHP'li Altay'ın hadsiz sözlerine sinirlenen TBMM Başkanı elini masaya vurdu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisine hadsiz ifadeler kullanan CHP'li Engin Altay'a sinirlenip elini masaya vurarak, "Sen mi tayin edeceksi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay