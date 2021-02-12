Suudi Arabistan'daki hassas askeri alanları vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları 3 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanı ve Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri alanlara yönelik saldırıyı 3 Kasıf-2K tipi SİHA ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu hedeflerin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, operasyonun Yemen'e yönelik kapsamlı kuşatmaya verilen bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.