  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'daki hassas askeri alanları vurdular
Dünya

Suudi Arabistan'daki hassas askeri alanları vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları 3 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:42:00 -
Suudi Arabistan'daki hassas askeri alanları vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları 3 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanı ve Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri alanlara yönelik saldırıyı 3 Kasıf-2K tipi SİHA ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu hedeflerin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, operasyonun Yemen'e yönelik kapsamlı kuşatmaya verilen bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde ..
Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim Fakültesi açılması rektör protestosu yapanları rahatsız etti. Dünyan..
Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü
Dünya

Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü

Dünyayı etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı sonrası şoke eden kareler gelmeye başladı. Rusya'da ortaya çıkan görüntülerde köpeklerin mavi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay