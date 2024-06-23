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Dünya Suudi Arabistan'da vefat sayısı arttı!
Dünya

Suudi Arabistan'da vefat sayısı arttı!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 23:31:00 - 2024-06-24 00:00:14
Suudi Arabistan'da vefat sayısı arttı!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, hac ibadeti için ülkeye gelen bin 301 kişinin vefat ettiğini aktardı.

Açıklama El-İhbariyye canlı yayınına bağlanan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel'den geldi.

Bakan Celacel, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili son durumu anlattı.

Bölgede 2024'te "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Celacel, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini belirtti.

Vefat sayısı bin 301'e yükseldi!

Vefat eden kişilerin sayısının bin 301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını açıklayan Suudi Bakan, hac ibadeti sırasında sağlık durumu olumsuz etkilenen kişilerin bir kısmının halen tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Celacel, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.
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Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.

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