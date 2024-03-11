Suudi Arabistan'da tepki çeken Ramazan yasakları!
'Ilımlı İslam' projesiyle İslamiyet'in içinin boşaltılmaya çalışıldığı Suudi Arabistan'da Ramazan ayında tepki çeken yasaklar getirildi. Normalleşme yaşadığı İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırdığı dönemde cadılar bayramının 'doyasıya' kutlandığı Suudi Arabistan'da ezan sesi kısılacak, Kur'an-ı Kerim sesinin cami dışına verilmesi yasaklanacak.
Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da Ramazan ayı boyunca uygulanması gereken kararların olduğu bir genelde yayınladı. Mübarek Ramazan ayında camilerde yardım toplanılmasının yasaklandığı ve ezan sesinin üçte bire düşürülme kararının bulunduğu genelge, Müslümanların tepkisine yol açtı.
Genelgeye göre;
- Camilerde iftar verilmeyecek ve yardım toplanmayacak.
- Teravih namazları uzatılmayacak.
- Ezan sesi üçte bire düşürülecek.
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- Camilerde okunan Kur'an-ı Kerim'in sesi cami dışına verilmeyecek.
Geçtiğimiz sene de benzer yasaklar getirilmişti
Prens Selman geçtiğimiz sene de benzer bir genelge yayınlamıştı. 2023'te yayınlanan kararlara göre camide fotoğraf/video çekip paylaşmak yasaklanmış, itikafa girenler gözetlenmiş, itikafa girmeden önce kimlik sorulmuş ve Suudi Arabistan vatandaşı olmayanlar için kefil gerekliliği getirilmişti.
Camilere çocukların girmesinin yasak olduğu genelgede iftar yemeklerinin ve bağış toplama işleminin cami içinde icra edilmesi yasaklanarak cami avlularının belirlenen bölgelerinde yapılması kararlaştırılmıştı.
Mübarek günler Cadılar Bayramı kadar özgür olamadı
Bu zamana kadar Suudi Arabistan'da yasak olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Prens Selman'ın reform politikaları kapsamında ilk kez 2022 yılında kutlanmıştı. Başkent Riyad'da düzenlenen etkinliklere katılanlar, ilginç kostümler ve sıra dışı kıyafetlerle Cadılar Bayramı'nı kutlamıştı.
Kandil kutlamasını yasakladı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili kutlamalarını yasaklayan ve mübarek Ramazan-ı Şerîf'te Müslümanları sosyal hayattan ve ibadetten alıkoyan Suud yönetimi, Cadılar Bayramı gibi kutlamalara ise son derece önem gösteriyor.