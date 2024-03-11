Suudi Arabistan'da tepki çeken Ramazan yasakları!

Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da Ramazan ayı boyunca uygulanması gereken kararların olduğu bir genelde yayınladı. Mübarek Ramazan ayında camilerde yardım toplanılmasının yasaklandığı ve ezan sesinin üçte bire düşürülme kararının bulunduğu genelge, Müslümanların tepkisine yol açtı.

Genelgeye göre;

- Camilerde iftar verilmeyecek ve yardım toplanmayacak.

- Teravih namazları uzatılmayacak.

- Ezan sesi üçte bire düşürülecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Camilerde okunan Kur'an-ı Kerim'in sesi cami dışına verilmeyecek.

Geçtiğimiz sene de benzer yasaklar getirilmişti

Prens Selman geçtiğimiz sene de benzer bir genelge yayınlamıştı. 2023'te yayınlanan kararlara göre camide fotoğraf/video çekip paylaşmak yasaklanmış, itikafa girenler gözetlenmiş, itikafa girmeden önce kimlik sorulmuş ve Suudi Arabistan vatandaşı olmayanlar için kefil gerekliliği getirilmişti.

Camilere çocukların girmesinin yasak olduğu genelgede iftar yemeklerinin ve bağış toplama işleminin cami içinde icra edilmesi yasaklanarak cami avlularının belirlenen bölgelerinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Mübarek günler Cadılar Bayramı kadar özgür olamadı

Bu zamana kadar Suudi Arabistan'da yasak olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Prens Selman'ın reform politikaları kapsamında ilk kez 2022 yılında kutlanmıştı. Başkent Riyad'da düzenlenen etkinliklere katılanlar, ilginç kostümler ve sıra dışı kıyafetlerle Cadılar Bayramı'nı kutlamıştı.

Kandil kutlamasını yasakladı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'in dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili kutlamalarını yasaklayan ve mübarek Ramazan-ı Şerîf'te Müslümanları sosyal hayattan ve ibadetten alıkoyan Suud yönetimi, Cadılar Bayramı gibi kutlamalara ise son derece önem gösteriyor.