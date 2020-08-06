  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:07:35 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 55'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, 1402 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 55'e, vaka sayısı da 284 bin 226'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 1775 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 247 bin 89 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi
Ekonomi

Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın bugün tarihi seviyeye ulaştı. Güne 466 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu anda 477 TL'yi a..
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Eski Türkiye artığı Çölaşan içindeki pisliği dışa vurdu
Gündem

Eski Türkiye artığı Çölaşan içindeki pisliği dışa vurdu

Vesayet savunucusu gerici Emin Çölaşan, bacağı kesilmek zorunda kalan bir gazi üzerinden milliyetçilik edebiyatı yaparak Ayasofya'da kılınan..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı