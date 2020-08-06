Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 55'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, 1402 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 55'e, vaka sayısı da 284 bin 226'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 1775 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı da 247 bin 89 oldu.