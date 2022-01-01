Suudi Arabistan'da şimdi de yılbaşı "açılımı"

Münübe Yılmaz

Muhammed bin Selman’ın uçuruma sürüklediği Suudi Arabistan, Müslümanların tepkisini çekecek adımlar atmayı sürdürüyor… “Modernleşme” uğruna İslam’dan vazgeçen Veliaht Prens’in tek karar verici olduğu ülkede, bir Batı taklitçiliği daha yaşandı. Suudi Arabistan'da 2019'da serbest bırakılan yılbaşı kutlamaları, bu yıl ilk defa devlet eliyle yapılırken, başkent Riyad'daki kutlamalara yoğun katılım olması dikkat çekti. Önceki senelerde Noel ağacı satışının serbest hale getirildiği ülkede, bu yıl Riyad Belediyesi tarafından şehir Noel ağaçlarıyla süslenerek Noel kutlaması da fiilen resmileştirilmiş oldu. Yılbaşı için özel mağazaların açıldığı ülkede Suud sinemasına yılbaşı konulu filmler de dahil edildi.

Cadılar Bayramı’nı da kutlamışlardı

İslam’dan her geçen gün uzaklaşan Suudi yönetiminin faaliyetlerine ülkenin dini kurum ve şahıslarından herhangi bir tepki gelmemesi ise manidar bulundu.

Bilindiği gibi, ekim ayında da Suudi devleti ülkede resmi olarak "Cadılar Bayramı"nı kutlamıştı.