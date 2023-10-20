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Spor Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!
Spor

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 22:13:00 - 2023-10-20 22:21:47
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'nın tarihi açıklandı!

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçın tarihi belli oldu. İşte detaylar..

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon başında oynanması gereken TFF Süper Kupa maçı, TFF tarafından Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanmıştı.
Maçın oynanacağı tarih merak konusu olmuşken Türkiye Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan açıklamalar geldi.


Dev derbi 30 Aralık'ta oynanacak!

Yapılan açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi 30 Aralık olarak açıklandı.

Tarih: 30 Aralık 2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saat: 20.00

Stadyum: Al-Awwak Park Stadyumu


Servet dağıtılacak !

Bu sene Suudi Arabistan’da oynanacak TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe – Galatasaray final maçının ödemeleri belli oldu;

• Galatasaray ve Fenerbahçe’ye 800 bin Euro ödeme yapılacak.

• Maçı kaybeden 1.4 milyon, kazanan ise 2 milyon Euro alacak.

• Konaklama, ulaşım ve diğer tüm masraflar Suudi Arabistan tarafından karşılanacak.

 

"Türk Federasyonu ile stratejik ilişkimiz var"

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal: "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var."

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