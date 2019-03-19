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Suudi Arabistan'da kriz büyüyor! Yetkileri elinden alındı

İngiliz The Guardian gazetesi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ın elindeki bazı yetkilerinin alındığını yazdı.

19 Mart 2019 Salı 12:28
Suudi Arabistan'da kriz büyüyor! Yetkileri elinden alındı

Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, Mısır’daki Arap-AB zirvesine katılmak için giderken ortaya çıkan baba-oğul arasındaki krizi doğrulayan haberlerin arkası kesilmiyor. İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ın son iki haftadır üst düzey hükümet ve diplomatik toplantılara katılmadığını ve ekonomik konulardaki bazı yetkilerinin elinden alındığının iddia edildiğini yazdı.

Suudi yönetimindeki baba-oğul arasındaki krizi doğrulayan haberlerin arkası kesilmiyor. İngiliz Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son iki haftadır üst düzey hükümet ve diplomatik toplantılara katılmadığını ve ekonomik konulardaki bazı yetkilerinin elinden alındığının iddia edildiğini yazdı.

Kabine toplantısına katılmadı

Gazetenin bugünkü sayısında yer alan haberde, "Geçici de olsa, Veliaht Prensi Muhammed'in yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik kararın geçen hafta içerisinde babası Kral Selman tarafından üst düzey bakanlarla yapılan toplantıda açıklandığı anlaşılıyor. Kral'ın Prens Muhammed'den kabine toplantısını katılmasını istediğini ancak Prens'in gelmediği söyleniyor" denildi.
Gazete söz konusu kararın henüz resmen açıklanmadığını ancak kendilerinin elde ettiği bilgiye göre, ülkenin yurtdışındaki yatırımlarını Kral Selman'ın en çok güvendiği danışmanlarından Musaid el Ayban'ın yöneteceği belirtildi.
Guardian, Prens Muhammed'in son iki hafta içerisinde iki kabine toplantısına, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la yapılan görüşmelere ve Kral Selman'ın başmüftü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı ile yaptığı toplantılara da katılmadığını yazdı.

Kaşıkçı cinayeti sonrası sıkıntılı bir dönem başladı

Guardian, Kral Selman ile oğlu Prens Muhammed arasındaki ilişkilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirtti.

Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için bazı belgeler almak üzere geldiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Bu cinayetin, Prens Muhammed'in talimatı ile yapıldığı yönünde birtakım iddialar ortaya atıldı ancak Suudi Arabistan bugüne kadar bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:28
  1. İstanbul
  2. Prens Selman
  3. Suudi Arabistan

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