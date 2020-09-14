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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:28:34 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 37 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 305 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 37 kişi hayatını kaybetti ve 607 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 305'e, vaka sayısı da 326 bin 258'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 1060 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 303 bin 930'a ulaştı.

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