Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 27 kişi öldü
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1759 artarak 272 bin 590'a ulaştı
İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi, 1759 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 816'ya çıktı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 1759 artarak 272 bin 590'a çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 228 bin 569'a ulaştı.