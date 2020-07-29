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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 27 kişi öldü

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1759 artarak 272 bin 590'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:21:58 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 27 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi, 1759 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 816'ya çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1759 artarak 272 bin 590'a çıktı.

Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 228 bin 569'a ulaştı.

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