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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs depremi! Son 24 saatte...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Suudi Arabistan'da açıklanan verilere göre; son 24 saatte 4 bin 207 yeni vaka görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:17:00 -
Suudi Arabistan'da koronavirüs depremi! Son 24 saatte...

Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs olanların sayısı 4 bin 207 kişi olarak açıklanırken, 52 kişi de hayatını kaybetti.

Açıklanan verilerden sonra ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 716 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise toplamda 1,968 kişi oldu.

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