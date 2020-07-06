Suudi Arabistan'da koronavirüs depremi! Son 24 saatte...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Suudi Arabistan'da açıklanan verilere göre; son 24 saatte 4 bin 207 yeni vaka görüldü.
Asya kıtasında en yüksek koronavirüs verilerine sahip 4'üncü ülke olan Suudi Arabistan'da salgın tüm hızıyla devam ediyor.
Ülkede son 24 saatte koronavirüs olanların sayısı 4 bin 207 kişi olarak açıklanırken, 52 kişi de hayatını kaybetti.
Açıklanan verilerden sonra ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 716 olurken, virüs kaynaklı ölümler ise toplamda 1,968 kişi oldu.