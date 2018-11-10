Suudi Arabistan'da kayboldu denilen başkana bakın ne oldu

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba’ın Riyad ziyareti esnasında kaybolduğuna dair söylentiler üzerine Gabon Cumhurbaşkanlığı yetkilileri basına açıklamalarda bulundu.

Gabon Cumhurbaşkanlığı Medya Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımız Ali Bongo Ondimba, 'geçici yorgunluk' tanısı ile Riyad’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Devlet Başkanımızın dinlenmesi gerekiyor. Durumu ile ilgili komada, infaz edildi gibi söylentiler tamamen asılsızdır, durumu ciddi değil, sadece aşırı halsizliktir. Açıkçası, son aylarda yapılan yoğun faaliyetler nedeniyle geçici bir yorgunluk yaşadı ve kendini çok yordu" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan’dan dönen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni Aila Oyouomi ise "Doktorlar dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sayın Başkan şuan, dinleniyor. Abartılacak bir durum değil sadece geçici bir yorgunluk" şeklinde konuştu

KAYNAK: İHA