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Suudi Arabistan'da felaket! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan'da uzun süredir etkisini gösteren şiddetli yağışların meydana getirdiği sel sonrası 30 kişi hayatını kaybetti.

13 Kasım 2018 Salı 17:11
Suudi Arabistan'da felaket! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan'da yaklaşık bir aydır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 30 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaklaşık bir aydır süren ve 13 bölgede etkili olan şiddetli yağışlarda, sel sularına kapılma veya elektrik çarpması sonucu 30 kişinin öldüğü belirtildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan çoğu başkent Riyad'dan bin 480 kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, 3 bin 865 kişinin bulundukları yerlerden tahliye edildiği, 2 bin kişiye de barınma imkanı sağlandığı aktarıldı.

Etkisini sürdürüyor

Açıklamada ayrıca çeşitli kentlerde selin yol açtığı zararı tespit etmek için 8 komite kurulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgeleri bir süredir şiddetli yağışlara sahne oluyor. Olumsuz hava şartları Ürdün gibi bazı Arap ülkelerinde de etkisini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:11
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