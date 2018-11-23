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Suudi Arabistan'da felaket! 35 kişi öldü

Suudi Arabistan'daki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede son bir ayda en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.

23 Kasım 2018 Cuma 14:45
Suudi Arabistan'da felaket! 35 kişi öldü

Suudi Arabistan'da meydana gelen selde son 1 ayda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, ülkede meydana gelen sel baskınlarında son 1 ayda 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybeden 11 kişi ile en çok Mekke şehrinde kayıp verildiği belirtildi. Açıklamada, sel nedeniyle 4 bin 38 kişinin tahliye edildiğini, 2 bin 517 kişinin selden kurtarıldığı ve 2 bin 536'sının ise sığınaklara yerleştirildiği bildirildi.

Elektrik çarpılmasından dolayı öldüler

İnsanların çoğunun sel bölgelerinde elektrik çarpması ve binaların tahrip olması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yağışların hafta sonunda devam edeceği, salı gününden itibaren ise azalacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:45
  1. Suudi Arabistan
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