Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı. Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.
Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.
Açıklamada, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt'ta erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.
Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki bölgelerde gün içinde 6 kez erken uyarı sistemi devreye alınmıştı.
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'i tehdit eden unsurlarına karşı nitelikli bir operasyon başlattıklarını ve bu kapsamda Hudeyde Limanı'nı hedef aldıklarını bildirmişti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırması halinde Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki diğer Suudi Arabistan limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.
Yemen'deki çatışmalar
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.