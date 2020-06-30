  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 1649'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:19:53 -
Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1649'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 4 bin 387 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 190 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 766'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı