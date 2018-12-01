Suudi Arabistan'da askeri hareketlilik... Selman'ın darbe korkusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı darbe korkusu sardı. El-Haliç online adlı haber sitesinin, Suudi Arabistan’ın sosyal mecralarda etkili ismi Müçtehid’e dayandırdığı rapora göre, Veliaht Prens, Kraliyet ailesinin bazı üyelerinin kendisine karşı bir darbe düzenleyebileceği korkusuyla, ülke içindeki askeri birlikleri yeniden konuşlandırdı. Veliaht Prens, askeri birlikler arasındaki kaydırmayı, geçen hafta başladığı yurt dışı programından hemen önce gerçekleştirdi. Ülkede tüm gücü kendi elinde toplayan Veliaht Prense karşı, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Kraliyet ailesi ve kabileler arasında artan hoşnutsuzluk ve alternatif arayışının güçlendiğine yönelik haberlerde artış dikkat çekmişti. Prens Muhammed geçen Şubat ayında Suudi ordusunun üst kademelerinde değişikliğe gitmişti. Veliaht Prens geçen hafta bölgedeki müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dışında Tunus’u kapsayan ve G20 Zirvesi’ni de içeren ziyaret programına başlamıştı. Program, Prens Muhammed’in bozulan uluslararası imajını düzeltme amacı taşıyordu. Prens’in programına başlamadan önce, ülkenin doğusu ve batısındaki eyaletlerde bulunan askeri birliklerin bir kısmını, kendi yokluğunda gerçekleşecek bir darbeye karşı önlem amacıyla başkent Riyad’a konuşlandırdığı belirtildi.

Prens Ahmed’e büyük destek

Rapora göre, Veliaht Prens Muhammed’e karşı muhalefet cephesi oldukça güçlü. Kral Selman bin Abdülaziz sonrasında yaşanacak taht değişiminde, kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’e Kraliyet ailesi içindeki desteğin yüzde 95 boyutunda olduğu iddia ediliyor. Daha önce Bloomberg haber sitesinde yayınlanan bir analizde de Prens Muhammed’e karşı yapılanan muhalefetin Kral Selman sonrası geçiş dönemine hazırlık yaptığı belirtilmişti.

Hareketlenmeden haberdar mı?

Veliaht Prensin geçen yıl Kasım ayında yaptığı operasyonlar ile Kraliyet ailesinin büyük bölümünü karşısına aldığı belirtiliyor. Kraliyet ailesi içindeki kimi seslerin de Prens Muhammed’in kulağına gitmiş olabileceği ve kendi liderliğinin sorgulandığını hissettiği değerlendiriliyor. Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius da Riyad’daki kraliyet sarayının her noktasında dinleme cihazları yerleştirildiğini iddia etmişti.

Elçilikten dışarı çıkamadı

G20 Zirvesi için Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisi için ayrılan lüks Four Seasons Oteli yerine son 3 gündür elçilik rezidansında kaldığı ortaya çıktı. Veliaht Prens’in bu kararında Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması nedeniyle olası protestolardan duyduğu çekince ve güvenlik kaygısı olduğu belirtildi. Öyle ki Veliaht Prens, kabullerini de yine elçilik rezidansında yapıyor. Prens Muhammed’in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi rezidansta gerçekleşti. Rezidans çevresinde de olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığı ve bazı yolların kapatıldığı da belirlendi.

Görüşmeleri cılız kaldı

Dünya’nın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı zirvede Prens Muhammed’in ikili görüşme programının cılız kalması dikkatlerden kaçmadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başba kanı Merkel, İtalya Başbakanı Matarella, Güney Kore Cumhurbaşkanı Mon, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Endonezya, Japonya, Meksika ve Güney Afrika liderleri Suudi prens ile görüşmeyeceklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise Veliaht Prens’le yapacağı görüşmede Kaşıkçı cinayetini soracağını belirtti. Trump’ın da programında Prens Muhammed ile görüşme yer almazken, ABD Başkanı zirvede karşılaştığı Veliaht ile kısa bir sohbet ger çekleştirdi. Veliaht Muhammed, Rusya lideri Putin ve Fransa lideri Macron ile de yine kısa süreli sohbet etti. Macron, Veliaht’tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi. Macron’un ayaküstü sohbet ettiği Suudi Veliaht Prense Kaşıkçı cinayetine ilişkin Avrupalı liderlerin hepsinin hemen hemen aynı görüşe sahip olduğu ve bu olayda tek bir cephe olarak hareket edileceğini vurguladığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak