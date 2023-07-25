Suudi Arabistan'a AKINCI ihraç edilmişti: Kazanılan miktar Maşallah dedirtti!

BAYKAR ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) satın alımı sözleşmesi imzalayan Suudi Arabistan’ın ödeyeceği tutarın, 3 milyar doların üzerinde olduğu açıklandı. İhracat, Türk savunma sanayiinin şu ana kadar tek kalemde imzaladığı en yüksek tutara sahip sözleşme oldu.

Söz konusu sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Tek seferde yapılan en büyük Türk savunma sanayii ihracatı, 3 milyar doların üzerinde.” ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin detayları henüz bilinmese de ihracatın AKINCI TİHA ile ilgili olduğu, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından açıklanmıştı.

Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadeleri kullanılmıştı.

Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip AKINCI TİHA, bir F-16 savaş uçağının kullanabildiği hemen hemen bütün mühimmatları kullanabiliyor. Bu özelliği sayesinde BAYKAR, şu ana kadar Suudi Arabistan ile bilinen 7 farklı ülkeye AKINCI TİHA’nın ihracatını gerçekleştirdi. Ayrıca 30 ülke de Bayraktar TB2 SİHA tedariki için sözleşme imzaladı.

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AKINCI TİHA Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor