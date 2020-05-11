Suudi Arabistan'a ağır darbe... "Modern tarihte benzeri görülmedi"

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan, koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatlarından dolayı bir dizi ekonomik tedbir açıkladı.

Buna göre, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde çalışanlarına sağlanan bazı devlet yardımları askıya alındı, katma değer vergisi (KDV) yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarıldı.

Kral Selman bin Abdülaziz’in 2018 yılındaki bir kararıyla devlet çalışanlarına her ay 1000 riyal (yaklaşık 1.900 TL) destek veriliyordu. Ülkede yaklaşık 1.5 milyon devlet çalışanı bulunuyor.

Gelirleri artırmak ve harcamaları rasyonalize etmek için atılan bu adımların maddi karşılığının 100 milyar riyal (26.6 milyar dolar) civarında olduğu belirtiliyor. Tasarruf edilen paranın sağlık hizmetlerine aktarılması planlanıyor.

'Modern tarihte benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız'

Muhammed el Cedan, “Dünyanın modern tarihte benzerini görmediği bir krizle karşı karşıyayız, belirsizliğin damga vurduğu bir kriz” dedi.

Bakan, “Bugün alınan önlemler sert ve acı verici oldukları kadar, kapsamlı finansal ve ekonomik istikrarı sağlamak adına gerekli ve faydalı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu önlemler Suudi Arabistan’ın ilk çeyrekte yüzde 19’luk bir bütçe açığı yaşamasının ardından geldi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Riyad, varil fiyatlarının salgın nedeniyle yüzde 50’den fazla düşmesinin yanı sıra karantina kapsamında alınan tedbirler nedeniyle de ekonomik daralma yaşıyor.