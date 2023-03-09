Suudi Arabistan yönetiminden tartışmalara neden olan namaz kararı

Timetürk'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, Ramazan ayına günler kala, ay boyunca uygulanacak yasakları ve tedbirleri açıkladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh imzasıyla yayınlanan açıklamada, Ramazan ayında uygulanacak bir dizi yasak ve tedbire yer verildi.

Yayınlanan açıklamada yer verilen bazı talimatlar şu şekilde:

- Namazların kısa tutulması

- Camilerde görüntü alınmaması, namazların canlı olarak yayınlanmaması

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İtikafa girecek kişilere kimlik sorulması, Suudi vatandaşı olmayanlar için kefil gerekmesi

- Camilerde iftar için bağış toplanmaması

- Cami içlerinde iftar yapılmaması

- "İbadet edenleri rahatsız etmemesi için" camilere çocuk getirilmemesi

Suudi Arabistan son dönemde özellikle dini konularda çeşitli reform girişimleriyle gündeme geliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman "2030 Vizyonu" kapsamında ülkenin petrole bağımlı ekonomisini geliştirmeyi, sosyal reformlar yaparak Suudi Arabistan'ın "çehresini değiştirmeyi" amaçlıyor.

Ülkede "ılımlı İslam'a dönüleceği" sözü veren Bin Selman bu kapsamda birçok din adamını da tutuklamış, tutuklanan isimlerden bazıları işkence altında yaşamlarını yitirmişti.