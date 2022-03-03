Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden İsraille normalleşme açıklaması! 'Bir düşman olarak değil potansiyel müttefik olarak görüyoruz'

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan dergisi The Atlantic'e konuştu.

'Düşman olarak görmüyoruz'

Müslüman Filistinlilere zulmeden siyonist İsrail'i düşman olarak görmediklerini belirten Selman, "Tam tersi, İsrail'e birçok konuda çıkarlara birlikte ulaşmaya çalışabileceğimiz potansiyel bir müttefik olarak bakıyoruz. Fakat buraya gelmeden önce bazı sorunların çözülmesi gerekiyor." dedi.

İşgalci İsrail'in Filistin halkına saldırısına da değinen Selman, "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sorunun çözülmesini umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 21 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentindeki güvenlik konferansında, İsrail ve Filistin arasında "adil bir çözüme ulaşılmasının" ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasının şartı olduğunu söylemişti.

İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.