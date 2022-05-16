Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a satılacak mı? İbrahim Kalın açıkladı

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımların atılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'a SİHA satışının gündemde olup olmadığına yönelik soruya 'Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerine dair konuştu.

SİHA gelişmesi

Kaşıkçı cinayeti sonrası iki ülke ilişkilerinde yaşanan krizin aşılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üç hafta önceki Suudi Arabistan ziyaretini değerlendiren Kalın, iki ülke ilişkilerinin "karşılıklı fayda sağlayacak şekilde" normalleşmesini istediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan'a silahlı insansız hava aracı satışının gündemde olup olmadığına yönelik bir soruya Kalın, "Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum... Ancak şu anda spesifik bir proje var mı, bu konuda bilgim yok" dedi.

Kalın, iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki aylarda ve yıllarda hızla toparlanmasını beklediğini belirtti.

Kral Salman, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Erdoğan'ın Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek konusunda mutabık kaldığını belirten Kalın, "Bu kapsamda yeni yatırımlar, ziyaretler ve ticaret göreceğiz" dedi ve ekledi:

"Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımlar atılacağına ve olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz... Sonuçları çok yakında göreceğiz."