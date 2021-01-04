Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: "KİK Zirvesi, birlik zirvesi olacak"

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yarın gerçekleştirilecek 41.Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, ülkesinin ev sahipliğinde yarın yapılacak 41. KİK Zirvesi'ne işaret ederek, "KİK Zirvesi, söylem ve eylemde birlik olmanın yanı sıra refah sürecini güçlendirmenin de zirvesi olacak." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının sürmesi temennisinde bulunan Bin Selman, yarınki zirvede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Körfez ülkeleri liderlerinin "bölgesel zorluklara karşı dayanışmada birlik olma beklentilerinin" ortaya konulacağını kaydetti.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın, "KİK ve Arap ülkelerinin yüksek çıkarlarını koruma yönünde bir politika izlediğini" ifade etti.

41. KİK Zirvesi'nin, yarın Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde Körfez ülkeleri liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.