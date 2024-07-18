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Gündem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü
Gündem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-18 06:40:00 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze’yi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 aydır İsrail’in şiddetli saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

İki ülke arasındaki ilişkiler ve mevcut iş birliğinin gözden geçirildiği görüşmede, başta "Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya krizi ile bu bağlamda güvenlik ve istikrarın sağlanması için gösterilen çabalar" olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası konu ele alındı.

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