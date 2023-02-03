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Dünya Suudi Arabistan ve Fransa'dan enerji imzası
Dünya

Suudi Arabistan ve Fransa'dan enerji imzası

Fransa ve Suudi Arabistan arasında enerji sektörüne ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 03:04:00 -
Suudi Arabistan ve Fransa'dan enerji imzası

Suudi Arabistan ile Fransa'nın enerji sektöründe işbirliği için mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'da Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi.

Atom enerjisini barışçıl amaçlarla kullanma alanındaki işbirliği olanaklarının yanı sıra enerji konusundaki çeşitli fırsatları ele alan Bin Selman ile Colonna'nın, yenilenebilir enerji ve temiz hidrojen gibi konularda işbirliğini konuştuğu kaydedildi.

İkilinin enerji sektöründe işbirliği çerçevesini oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladığına dikkat çekilen haberde, söz konusu zaptın, elektrik alanları, yenilenebilir enerji ve enerji depolama konularında işbirliğini kapsadığı belirtildi.

Mutabakat zaptının ayrıca, petrol ve doğal gazın yanı sıra rafineri, petrokimya, dağıtım, pazarlama ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında işbirliğini güçlendirmeyi de içerdiği vurgulandı.

Colonna, Suudi Arabistan'daki temasları çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almıştı.

France 24 kanalının haberinde ise Colonna'nın, Körfez'e ilk ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında İran'ın nükleer meselesiyle ilgili gelişmeler, Lübnan ve Filistin'deki durumu ele alacağı aktarılmıştı.

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