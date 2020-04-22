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Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

2020-04-22 17:34:26 -
Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Suudi Arabistan'da 114'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 52'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylelikle toplam can kaybının 114 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının 1141 artarak 12 bin 772'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1812'ye ulaştığı ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 6 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 52'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 483 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 238'e ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1546'ya yükseldiği kaydedildi.

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