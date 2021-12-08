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Dünya Suudi Arabistan ve BAE arasında temas
Dünya

Suudi Arabistan ve BAE arasında temas

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turunun ikinci durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile "bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri" değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:26:00 -
Suudi Arabistan ve BAE arasında temas

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turunun ikinci durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile "bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri" değerlendirdi.

Umman'ın ardından BAE'ye geçen Bin Selman, Abu Dabi'de Veliaht Prens Bin Zayid ile bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Selman-Bin Zayid görüşmesinde, 'iki ülke arasındaki sağlam dostluk ilişkileri, iş birliği yolları ile bunların farklı alanlarda gelişmesi için umut veren fırsatların yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler' ele alındı.

Abu Dabi ile Riyad arasındaki stratejik iş birliğinin çeşitli yönlerinin tartışıldığı görüşmede, ortak Körfez-Arap eyleminin aktifleştirilmesinin önemi ile iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi bölgesel ve uluslararası meselelere de değinildi.

Bin Selman ve Bin Zayid ayrıca kalkınma, inşa ve ilerlemenin temel ortak dayanağını oluşturan bölgesel istikrar sütunlarını pekiştirmek için çaba sarf etmenin gerekliliğini vurguladı.

Bin Selman'a "Zayid nişanı"

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, görüşmede Bin Zayid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a BAE'nin krallara, başkanlara ve ülke liderlerine verilen en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı takdim etti.

Bin Selman'a Muskat ziyaretinde de ülkenin en üst düzey sivil nişanı verilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde; 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı. Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman'ın, BAE'den sonra Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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