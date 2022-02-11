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Dünya

Suudi Arabistan Prensi Selman'ın kapısını para için çalan isim şok etti!

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında Prens Selman'dan yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:12:00 - 2022-02-11 19:14:39
Suudi Arabistan Prensi Selman'ın kapısını para için çalan isim şok etti!

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberinde, Kushner ile Selman’ın görüşmesinin son birkaç hafta içinde yapıldığı belirtildi ancak net tarih verilmedi.

Kushner, Trump’ın danışmanlığını yaptığı döneminde Selman ile yakın ilişki kurmuş, İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesinde rol oynamıştı.

Varlık fonlarından para istedi

Bloomberg’de yer alan habere göre, Kushner, Affinity Partners adlı girişim fonu için Selman’ın başında bulunduğu 500 milyar dolarlık Suudi Arabistan varlık fonundan destek istedi.

Kushner’ın son aylarda diğer Körfez ülkelerini de ziyaret ettiği ve onların varlık fonlarından da şirketine destek istediği aktarıldı.

Seçim hazırlığı mı?

Trump'ın damadının bu adımı akıllara ek olarak 'seçim hazırlığı mı?' şeklinde soruların sorulmasına neden oldu. Söz konusu adım  bu yüzden çok tartışılmaya başlandı.

Kushner’ın ayrıca, petrol fiyatlarının artmasıyla gelirleri artan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser ve yetkililerle de bir araya geldiği aktarıldı.

Kushner’in Aramco yetkilileriyle görüşmesinde, yenilenebilir enerji projeleri üzerine konuştukları belirtildi.

Kushner’ın geçen yıl kurduğu Affinity Partners adlı girişim fonunun şimdiye kadar topladığı paranın 3 milyar doları aştığı belirtiliyor.

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