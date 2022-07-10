  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan prensi Selman'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Suudi Arabistan prensi Selman'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

BAE, Fas, Bahreyn, Sudan gibi birçok Arap ülkesi ile ilişkileri yumuştan İsrail'de Başbakan Yarip Lapid, Suudi Arabistan ile normalleşmek istediklerini tekrardan dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 15:29:00 -
Suudi Arabistan prensi Selman'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

İsrail'de Başbakan Yarip Lapid, ülkesinin normalleşme çabalarına dair açıklamalarda bulundu.

Lapid, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında, Arap ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilmesine yönelik çabaların üzerinde durdu.

Başbakan Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağının İsrail'den Suudi Arabistan'a gideceğini ve "barış ve umut mesajı taşıyacağını" dile getirdi.

Lapid, Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle normalleşilmesi gerektiğini vurgularken, bunun İsrail'in geleceği için önem taşıdığını vurguladı.

İsrail son yıllarda ABD öncülüğünde, çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştiriyor. BAE, Fas, Bahreyn, Sudan gibi birçok ülke bu kapsamda İsrail ile temaslarda bulunmuş durumda.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23