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Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, hafta sonu gerçekleştirilen saldırı sonrası kesintiye uğrayan petrol üretiminin yaklaşık üçte birini pazartesi sonuna kadar yeniden başlatabilecek

16 Eylül 2019 Pazartesi 03:18
Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir

NEW YORK (AA) – Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun, hafta sonu yapılan saldırı sonrası kesintiye uğrayan petrol üretiminin yaklaşık üçte birini, pazartesi sonuna kadar yeniden başlatabileceği belirtildi.

ABD’nin Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan yetkilileri, saldırı sonucu kesintiye uğrayan petrol üretiminin bir kısmını tesis edebileceklerini, ancak tam üretime geçmenin haftalar alabileceğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıların günlük 5,7 milyon varil üretimi kesintiye uğrattığını, küresel arzın yüzde 5’ine tekabül eden bu oranın da dünya petrol piyasalarını etkileyebileceğini kaydetti.

- "Tam kapasiteyle üretim haftalar alabilir"

Saudi Aramco’nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, üretimi tekrar tesis etmek için çalışmaların başladığını belirterek, tesislerdeki zarara aşina yetkililer ise tekrar tam kapasiteyle üretimin haftalar alabileceği uyarısında bulundu.

Batı başkentleri tarafından gerekirse acil durum stoklarını kullanmaya hazır oldukları duyurulurken, Suudi yetkililerin de kısa vadeli tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için depoladıkları ekstra petrollerini piyasaya sunmayı değerlendirdikleri aktarıldı.

Piyasalar, en son Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgal etmesinin ardından yapılan askeri müdahale sonucu günde 4 milyon varil üretim kaybı yaşamıştı.

- "İnsansız hava aracı yerine füze kullanıldığı" iddiası

Bu arada, adını vermek istemeyen üst düzey ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği ve insansız hava aracı yerine güdümlü füzelerin kullanılmış olabileceği iddia edildi.

Söz konusu yetkili, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırılarda 19 etki noktası tesbit ettiklerini ve delillerin de, saldırıların güneydeki Yemen yerine batı veya kuzeybatı istikametinde bulunan İran ve Irak tarafından geldiğini gösterdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırılar konusunda doğrudan İran’ı suçlamış, "Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.” diyerek, ülkeleri İran’ı açık ve net bir şekilde kınamaya çağırmıştı.

Tahran ise hakkındaki suçlamaları reddederken, gerektiğinde savaşa hazır oldukları açıklamasını yaptı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 03:18
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Aramco’nun CEO’su Amin Nasser
  3. güdümlü seyr füzeleri
  4. silahlı insansız hava aracıyla (SİHA)
  5. Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Aramco

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