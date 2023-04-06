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Spor Suudi Arabistan onu istiyor! Flaş kararı aldı: Beklenmedik dudak uçuklatan teklif yapıldı
Spor

Suudi Arabistan onu istiyor! Flaş kararı aldı: Beklenmedik dudak uçuklatan teklif yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:13:00 - 2023-04-06 18:02:53
Suudi Arabistan onu istiyor! Flaş kararı aldı: Beklenmedik dudak uçuklatan teklif yapıldı

Son dönemde adından söz ettiren Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan Bu kez önemli bir Teklif yaptı müthiş transfer peşinde. Suudiller Ortalığı karıştırmaya geliyor Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif! Suudi Arabistan resmen çıldırdı!...

Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan teklif!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2 yılı için 120 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

talya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, futbol tarihinin en fazla kazanan teknik direktörü olabilir.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 Dünya Kupasında Arjantini yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan'ın Jose Mourinho'ya teklif yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Jose Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon Euro önerdiği aktarıldı.
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Kabul ederse rekoru kıracak

Jose Mourino, Suudi Arabistan'ın teklifini kabul etmesi halinde futbol tarihinde en fazla kazanan antrenör unvanını elde edecek. Ayrıca haberde, yapılacak sözleşmede ilk sene sonunda sözleşme fesih hakkının bulunacağı ifade edildi. Ek olarak Suudi Arabistan'ın 3 ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na Jose Mourinho'yla katılmak istediği kaydedildi.

Roma'da tarihe geçti

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Roma'ya imza atan Jose Mourinho, İtalyan ekibinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanarak bu organizasyonu ilk kazanan antrenör olmuştu.

Sözleşmesinin 2 yılını geride bırakan Mourinho'nun Roma'yla kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor.

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