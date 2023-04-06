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Teknoloji Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor
Teknoloji

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Yeniakit Publisher
2023-04-06 15:52:00 - 2023-04-06 16:06:11
Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları MEMATT'tan memnun. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT), Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde hizmet veriyor. Yarbay hayran kaldığını ifade ederek çok kaliteli dedi. MEMATT çok beğenildi...

Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin (ASFAT) ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Araçları'nın (MEMATT) Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde yaptığı faaliyetleri olumlu karşılıyor. Azerbaycan İstihkam Birlikleri yetkilisi Yarbay Vügar Azizov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'MEMATT bize çok verimli katkı sunuyor. Hem insan gücü az kullanılıyor hem de araçlar belirli bir araziyi kısa sürede temizliyor. Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor.' diye konuştu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınların temizlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrayıl, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 MEMATT da sahada kullanılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AA muhabirleri, Azerbaycan'a son teslim edilen ve motor güçleri yükseltilmiş MEMATT'larla işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinde yapılan mayın temizleme faaliyetlerini görüntüledi.

Azerbaycan İstihkam Birlikleri yetkilisi Yarbay Vügar Azizov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "MEMATT bize çok verimli katkı sunuyor. Hem insan gücü az kullanılıyor hem de araçlar belirli bir araziyi kısa sürede temizliyor. Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor." diye konuştu.

ANAMA yetkilisi Niyameddin Hüseyinov da "MEMATT'ların kalitesini gördük. Sahadaki faaliyetlerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

MEMATT'lar 300 beygir motor gücüne, 5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol mesafesine sahip.

MEMATT'ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu. Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı.

Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi. Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, 13 kilograma kadar TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi.

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Yorumlar

Ibrahim sahin

Onun ,vefatından sonra partiyi ele geçiren sahte ATATÜRKÇÜLER, 80 yıldır bu ülkeye hangi hizmeti verdilerki,buğün turkiyenin dunyada ve ülkemizde yaptıklarina sahip cıksınlar.

Gültekin

Sayın Kılıçdaroğlu, insana ve insanlığa böyle hizmet edilir, duy gör, anla ve kipriyayı bırak ve taktir et, çünkü biz bu belirsiz mayınlar yüzünden ne canlar yitirdik, kötü komşular bizi hem mal sahibi yapıyor, hem de teknoloji sahibi yapıyor.
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