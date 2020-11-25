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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: İran yapımı deniz mayını imha edildi
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: İran yapımı deniz mayını imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:40:38 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: İran yapımı deniz mayını imha edildi

RİYAD (AA) - Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, "Husilerin Kızıldeniz'e yerleştirdiği İran yapımı deniz mayınını" etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, "Husilerin Kızıldeniz'in güneyine yerleştirdikleri İran yapımı deniz mayını imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, bugün yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini ve deniz hareketini hedef alan terör eyleminin engellendiği duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, imha edilen patlayıcı yüklü teknenin parçalarının isabet etmesi sonucu bir ticaret gemisinde ise hafif hasar meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.

Husiler pazartesi günü de yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını bildirmişti.

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