  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orta Doğu’da savaş büyüyor! İsrail'in yeni hedefi ortaya çıktı

İsrail'i Beşiktaş korkusu sardı! İstanbul'a gelmeyeceğiz bu mümkün değil

Başkan Erdoğan'dan kritik sözler: Tercih yapmak zorunda değiliz

Korkutan haber geldi: Fatih Terim’in kulakları çınlar mı acaba? Güler misin ağlar mısın…

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Sokak ortasında cinsel ilişki rezaletleri! Bu ‘hayvanlara’ kim dur diyecek?

"Bir ilimiz tamamen yok olabilir" deniyordu! 16 km mesafe ötedeki saatli bombadan korkutan haber geldi

O ülkeden Türk turistlere görülmemiş çağrı: Yunanistan'a gitmeyin, buraya gelin

Bakan tek tek sıraladı! İşte 'Mavi Vatan'a güç katan yerli ve milli sistemler

CIA'nın yaptığı paylaşım tepki çekti: Türk kullanıcılar yorum yağdırdı!
Gündem Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz
Gündem

Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-08-31 19:35:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın X platformundaki hesabında konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına sürekli ilerleme ve refah için içten tebriklerini ve sağlık ve mutluluk dileklerini" iletti.

Suudi Arabistan binlerce caminin tadilatı için bakın ne harcadı!
Suudi Arabistan binlerce caminin tadilatı için bakın ne harcadı!

Dünya

Suudi Arabistan binlerce caminin tadilatı için bakın ne harcadı!

Prens Selman'dan Filistin hamlesi
Prens Selman'dan Filistin hamlesi

Dünya

Prens Selman'dan Filistin hamlesi

Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak
Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak

Medya

Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirecek proje! Suudi Arabistan ve İran da dahil mi olacak

Limak Holding Suudi Arabistan'daki akılalmaz gelişmeyi duyurdu: Çalmaya başladılar
Limak Holding Suudi Arabistan'daki akılalmaz gelişmeyi duyurdu: Çalmaya başladılar

Ekonomi

Limak Holding Suudi Arabistan'daki akılalmaz gelişmeyi duyurdu: Çalmaya başladılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23