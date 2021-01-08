Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz koronavirüs aşısı oldu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçtiğimiz günlerde aşı olmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de koronavirüs aşısı oldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı.
Veliaht Prens de aşı olmuştu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu. Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.