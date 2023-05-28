Suudi Arabistan Hac işlemleri yapma kararı belli oldu: Suriye muhalefetinden alıp bakın yetkiyi nereye verdi!

Suudi Arabistan, hac ziyareti organizasyonunu Suriye muhalefetinden alarak Şam hükûmetine verdi. Anlaşma hac sezonuna iki ay kala yapıldığı için, hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla organizasyonu son kez Suriye muhalefeti üstlenecek.

Suriye Devletine bağlı Dini Vakıflar Bakanlığı, 10 yıl aradan sonra, önümüzdeki yıldan itibaren, Suudi tarafıyla koordineli bir şekilde Suriye hac organizasyonuna başlayacağını duyurdu.

Suriye’de yayın yapan El Vatan gazetesinin haberine göre Suriye hac organizasyonu, Suriye Dini Vakıflar Bakanlığı ile Suudi Hac Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Suriye hükûmetine devredildi. Daha önce Suriye muhalefetinin yönettiği hac organizasyonu iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması ile birlikte tekrardan Suriye hükûmetinin kontrolüne verildi. Uçuş, konaklama, lojistik düzenlemeler ve benzeri konularda ayrıntıları içeren bu anlaşma genellikle hacdan beş ay önce imzalanırken bu ay hac sezonuna iki ay kala gerçekleştiği için, organizasyonu son kez Suriye muhalefeti üstlenecek.

UMRE SEYAHATLERİ BAŞLAYACAK

Geçen dönem boyunca Suriye içindeki hacı adayları, Suriye Dini Vakıflar Bakanlığının herhangi bir müdahalesi veya denetimi olmaksızın hac seyahatlerini koordine etmek için Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki "Hac Komitesi" ofislerine, komisyonculara veya turizm ofislerine başvuruyordu. Suriye hükûmetinin Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini ise hac ile ilgili prosedürler konusunda zamanın yeterli olmadığını ancak hac sezonundan sonra umre seyahatlerinin yeniden başlatılmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Bakan Rami Martini, hac gezileri düzenleyen turizm bürolarını yaptıkları işin yasalara aykırı olduğu konusunda uyardı. Ülke dışından hac vizesi alan vatandaşlar olduğunu ve bunun Turizm Bakanlığının yetki alanına girmediğini belirten Bakan Martini, Turizm Bakanlığının yetkisinin Suriye toprakları içinde yapılan sözleşmeler olduğunu ve bu açıdan hac vizesini kendi yöntemiyle alan vatandaşın üzerine düşen her şeyden sorumlu olduğunu belirtti.

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SUUDİ ARABİSTAN’A UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Öte yandan Cidde, Riyad ve Şam arasındaki uçuşların önümüzdeki ay yeniden başlamasının beklendiğini açıklayan Bakan Rami Martini, Suudi Arabistan'da yaklaşık bir milyon Suriyeli gurbetçinin bulunduğu düşünüldüğünde bunun önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan, Suriyeli gurbetçilere ve Arap vatandaşlarına Suriye'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Suriye ve Suudi Arabistan, on yılı aşkın bir süredir kesik olan ilişkilerin ardından geçen Mart ayı sonunda büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda anlaşmaya varmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cidde'de düzenlenen Arap Birliği zirvesine yıllar sonra yeniden katılmıştı.

İSİMLERİ ŞAM'DAN ALIYORLARDI

Abdurrahman Mustafa

Muhaliflerin lideri Abdurrahman Mustafa, hac işlemleri için Şam'la irtibat kurduklarını ve isim aldıklarını söylemişti. Aydınlık'ta 16 Ocak'ta yayımlanan röportajında Mustafa, “Suriye’den hacca gidecek kişileri sizin başında bulunduğunuz komisyon Suudi Arabistan’la görüşerek belirliyor. Şam yönetimi altında yaşayan kişiler de sizin komisyondan hac izni alabiliyor mu?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Alabiliyor. Suriye Hac Yüksek Komisyonu Başkanlığı da yapıyorum. Bu konu siyaset dışı. Suriyelilerin hacca gitmesi için tüm organizasyonu biz yapıyoruz. Rejimden isimleri alıyoruz, işlemleri yapıyoruz.” Bu işlemleri Gaziantep'te mi yaptıklatrı sorulduğunda Mustafa, “Hayır. Ürdün ve Lübnan’daki ofislerimizde yapıyoruz.” demişti.



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