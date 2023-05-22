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Dünya Suudilerden şaşırtan tarihi karar: uzaya yolladılar! Suudi Arabistan için bir ilk gerçekleşti, fotoğraflar paylaşıldı
Dünya

Suudilerden şaşırtan tarihi karar: uzaya yolladılar! Suudi Arabistan için bir ilk gerçekleşti, fotoğraflar paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 21:59:00 - 2023-05-22 22:22:34

Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı. Herkes merakla bekliyordu! SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı. Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Fotoğraflar paylaşıldı: Bir ilk gerçekleşti. Astronotları taşıyan kapsül istasyona başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebatın burada 8 gün kalacağı öğrenildi.

Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi, aralarında bulunduğu bir SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere Pazar günü fırlatıldı. Ekipte Suudi Arabistan’ın ilk kadın astronotu da yer almıştı.

SpaceX tarafından fırlatılan roket ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Ax-2 görevi kapsamında aralarında Suudi Arabistan kökenli ilk kadın astronot Rayyanah Barnawi'nin de bulunduğu 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdi. Falcon-9 roketi ile fırlatılan Dragon kapsülünde Barnawi’nin yanı sıra Suudi Arabistanlı savaş uçağı pilotu Suudi Ali el-Karni, eski bir NASA astronotu olan Peggy Whitson ve iş adamı John Shoffner yer aldı.

Suudi Arabistandan tarihi karar Fotoğraflar paylaşıldı: Bir ilk gerçekleşti

Suudi Arabistan Krallığı'na, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a destekleri için teşekkür eden Barnawi, "Uzaydan merhaba. Dünya'yı bu kapsülden izlemek harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar için gelecek çok parlak ve büyük hayaller kurmanızı, kendinize ve insanlığa inanmanızı istiyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Astronotları taşıyan Dragon kapsülü ISS’ye başarılı şekilde kenetlenirken, mürettebat ISS’de 8 gün kalacak.

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